Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ekim 2020

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Fatih Sultan Mehmet Tablosu Lansmanı'na katılacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve çeşitli kurumları ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, Ulu Camii ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın açılış törenine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.



GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 4. haftasına Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Göztepe ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Altay, Tuzlaspor-Bursaspor, Giresunspor-Beypiliç Boluspor ve Altınordu-Ankaraspor maçları oynanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2. haftasında Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank-Sarıyer Belediyespor, PTT-Nilüfer Belediyespor, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt maçları oynanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın 3 maçı oynanacak.

7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA