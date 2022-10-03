Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ekim 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yenilenen acil servisinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Bursa/11.00-17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Habitat Günü Programı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Divan Oteli'nde düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinin açılışına, Küpeliler AŞ Suntalam Fabrikası Temel Atma Töreni ile Model Fabrika Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/10.15-15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki basın toplantısına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Şanlıurfa/09.30/17.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Trablus)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın projesinin tanıtım toplantısına, Grand Pera, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki sergilerin açılışlarına ve Türk Tarih Kongresi gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.30/11.00/Ankara/16.00-19.30)