Türkiye ve dünya gündeminde bugün

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni ve AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.30/17.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak edecek.

(Sivas/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak "Önder İmam Hatipler Kurultayı"na katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni ve AK Parti Aksaray İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Ağaçlı Otel'de bir araya gelecek.

(Aksaray/10.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Badmintonda Emine Seçkin bronz madalya maçına çıkacak, tekvandoda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve Mehmet Yakut bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

(Tokyo/11.00-13.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Belgrad/18.00)

4- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'la karşı karşıya gelecek.

(Cebelitarık/21.45)

5- TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 1, 2. ve 3. gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.

6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Türkiye etabı (MXGP of TURKEY) başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00)

7- Beşiktaş kulübünün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)