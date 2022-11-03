Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Kasım 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Swissotel Büyük Efes'te "Üretim Sürecine Katılım Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık yerleşkesinde "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti iktidarının 20. yıl dönümünde "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar" Forumu ve gündemdeki önemli gelişmeler üzerine basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

(14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek ilk Tramvay Aracı Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Millet Bir Zafer Karabağ Zaferi’nin 2. Yıl Dönümü Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swandor Topkapı Palace'da düzenlenecek "FVW Travel Talk Kongresi" açılış programına katılacak.

(Antalya/09.00)