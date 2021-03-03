Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Mart 2021

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15/11.45/13.00)

2- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/16.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.