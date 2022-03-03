Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Mart 2022
TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gökçen Seven Kızılay Anaokulunun açılışına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Edirne/11.00/12.30)
3- TBMM'den
- MHP Meclis Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/10.45/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Aluexpo Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılış töreni ile Çekmeköy Belediyesinin "100. Yıl Marşı Yarışması" programına katılacak.
(İstanbul/11.00/20.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükelçiler Konferansı ile Türkiye - Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'na katılacak, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüşecek, Türk Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.
(Budapeşte)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, dördüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.
- Konseyde, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı yapılacak.
(Cenevre)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ali Ulvi Kurucu'yu anma programı ve Çatalzeytin Türbe Camisi'nin açılışına katılacak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Kastamonu/10.00-18.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.