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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Nisan 2022

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 03.04.2022, 09:36 03.04.2022, 10:18
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Nisan 2022

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

2- Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandığa gidecek.

(Budapeşte)

3- Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor.

(Belgrad)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #3 nisan
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