Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Nisan 2022
Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 03.04.2022, 09:36 03.04.2022, 10:18
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
2- Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandığa gidecek.
(Budapeşte)
3- Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor.
(Belgrad)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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