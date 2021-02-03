Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Şubat 2021

SİYASET

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından askeri törenle karşılanacak. İki bakan baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Budapeşte)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve Gaziantep Üniversitesini ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak, sivil toplum örgütü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.00-18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 7. olağan il kongresine katılacak.

(Artvin/13.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Iğdır/12.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, basın toplantısı düzenleyecek, esnaf, çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak.

(Afyonkarahisar/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Oba Kent Projesi ve Söğüt Maden Saha Gezisi yapacak.

(Bilecik/12.00-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

(Ankara)

4 - TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- İzmir'deki sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İzmir)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.