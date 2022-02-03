Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Şubat 2022
TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(Fotoğraflı- Görüntülü)
- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
3- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
(Frankfurt/15.45)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ulu Cami'de Regaip Kandili Programı'na katılacak.
(Şırnak/10.00/19.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.