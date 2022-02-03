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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Şubat 2022

TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 03.02.2022, 09:03
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Şubat 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(Fotoğraflı- Görüntülü)

- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ulu Cami'de Regaip Kandili Programı'na katılacak.

(Şırnak/10.00/19.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #3 şubat
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