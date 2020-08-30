Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Törenine katılacak. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katılacak.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/17.00)

1- Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenecek törene ve Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek tebrikleri kabul programına katılacak.

(Ankara/11.00/12.30)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katılacak.

(Kütahya/10.30-17.10)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi harp okulları diploma ve sancak devri törenine iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Karadağ'da genel seçim yapılacak.

(Podgorica)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül Perşembe günü Macaristan ile Sivas'ta yapacağı maç için Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 Yarışları Caddebostan açıklarında sona erecek.

(İstanbul/12.00)

4- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Stavelot/16.10)

5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları karşılaşacak.

(San Sebastian/21.00)

Kaynak AA