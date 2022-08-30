Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ağustos 2022

1- Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.00/17.00/20.00)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de düzenlenecek tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreni ve konser programına, Kara Harp Okulu'ndaki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/20.00/17.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2 - Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak.

(Amasya/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış törenlerine katılacak, KOSGEB Karbon Emisyonu Çağrısı Ödül Töreni ve Türkiye Açık Kaynak Platformuna Üye Katılım Töreni'ne iştirak edecek.

(Samsun/14.00/16.00/17.30/17.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad)