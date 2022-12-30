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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Aralık 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 30.12.2022, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Aralık 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek, Burhan Felek Salonu'nda 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.10/17.00)

2- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Sheraton Otel'de 2022'deki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

#Gündem #30 aralık
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