Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Aralık 2022
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 30.12.2022, 09:02
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/15.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek, Burhan Felek Salonu'nda 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.10/17.00)
2- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Sheraton Otel'de 2022'deki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
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