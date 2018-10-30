Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ekim 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/14.00/17.00)

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKEK Mühimmat Fabrikası'nda yapılacak TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



TBMM'den

- Genel Kurulda, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler yapılacak.

(TBMM/11.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 6'ncısı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.45/12.15)



GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)



SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 7 maçla başlayacak.

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü, Antalyaspor, Yomraspor'u, Bursaspor da 1461 Trabzon'u konuk edecek.

(Batman/13.00/Erzurum/17.00/Antalya/19.00/Bursa/20.30)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

Türkiye Voleybol Federasyonunun mali genel kurulu, The Green Park Hotel'de yapılacak.

(Ankara/12.00)

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında 31 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç öncesi her iki ekibin baş antrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla TVF Başkent Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/15.30)