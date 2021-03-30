Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Mart 2021
AB ve BM'nin ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" konulu bağışçılar konferansı yapılıyor.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katılacak, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenecek "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00/12.30)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"ne katılacak.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik OSB'de, Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek.
(Diyarbakır/11.15/12.15)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Merkez Bankası İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00 )
5- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacak.
(Duşanbe)
2- AB ve BM'nin ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" konulu bağışçılar konferansı yapılacak.
3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.