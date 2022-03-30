Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesinde "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansa katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Batman/15.30/19.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti Ramada Otel'de iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle, Konak Restaurant'ta Balkan Türkleri ile Ziraat Odasında çiftçilerle bir araya gelecek. Heyet Uzun Çarşı, Yeni Sanayi Sitesi, Trabzon Caddesi ve Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.00-15.00)

4- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu ATO Congresium'da başlayacak Ekonomi ve İklim Değişikliği (EKO İKLİM) Zirvesi/Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mart ayı ekonomik güven endeksi ile 1990-2020 dönemi organize sanayi bölgeleri su, atık su ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'yi ziyaret edecek.

(Ankara)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni ve Nevruz Ateşinin Yakılması Programı"na katılacak.

(Bursa/19.30)