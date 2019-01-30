Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk firmaları Makyol ve Alsim-Alarko'nun yaptığı Büyük Almatı Çevreyolu İnşaatı (BAKAD) şantiyesine ziyarette bulunacak.

(Almatı)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)



EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bakanlık arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sheraton Ankara Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-I" konusunda bilgilendirme toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini ve Kasım 2018 dönemi katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Yeryüzü Doktorları Derneğince geçen yıl Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen gibi ülkelerde gerçekleştirilen katarakt operasyonlarının ve bu yılki hedeflerin ele alınacağı toplantı düzenlenecek.

(İstanbul/18.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Koordinatörler Toplantısı ile TTYD 30. Yıl Buluşması'na katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/19.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan Müze Konserleri'nin ilki Anadolu Medeniyetler Müzesinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Banvit, Polonya temsilcisi Anwil ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Wloclawek/20.30)

3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Almanya'nın s.Oliver takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Würzburg/21.00)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında iki Türk takımı Çukurova Basketbol ile Beşiktaş, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Mersin/18.00)

6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya ekibi United Volleys ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)

7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray, Belçika'nın Lindemans takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Halkbank müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.30/15.30/17.00/19.00/Çanakkale/18.00/Ankara/19.30)