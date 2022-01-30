Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ocak 2022
Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 30.01.2022, 09:22
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Male)
2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.
(Madrid)
3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenecek törenle anılacak.
(Londonderry)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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