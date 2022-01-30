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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ocak 2022

Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 30.01.2022, 09:22
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Ocak 2022

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Male)

2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

(Madrid)

3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenecek törenle anılacak.

(Londonderry)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #30 ocak #portekiz #seçim
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