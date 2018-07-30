Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Temmuz 2018

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ve mayıs ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00 )

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargıçların yargılandığı davada eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada sanıklar son savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı)

2- Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları izleniyor.