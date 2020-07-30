Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Temmuz 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karapınar'da yürütülen projeleri yerinde inceleyecek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti teşkilatıyla buluşma programına katılacak.

(Konya/15.00-18.00)

EKONOMİ

1 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı Pist Açılış Töreni'ne katılacak, Erzurum Valiliğini ziyaret edecek, Erzurum şehir geçişi ve farklı seviyeli mevlana köprülü kavşağında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/10.00/10.30/11.30/12.00/14.00)

2 - TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

(Ankara/21.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 10:35