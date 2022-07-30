Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Temmuz 2022
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 30.07.2022, 09:00
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerköy ilçesinde toplu açılış programına katılacak.
(Yozgat/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı ziyaret edecek, Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.
(Balıkesir/12.00/13.30/14.30)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’ne katılacak.
(Rize/17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/Ordu/16.00)
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü