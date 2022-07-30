Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Temmuz 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yerköy ilçesinde toplu açılış programına katılacak.

(Yozgat/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı ziyaret edecek, Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak.

(Balıkesir/12.00/13.30/14.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’ne katılacak.

(Rize/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mavi Vatanda Balıkçılık Sempozyumu'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/Ordu/16.00)