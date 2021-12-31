Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Aralık 2021

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışını yapacak.

(Antalya/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle buluşacak, gemiden Karadeniz'de sondaj çalışmalarına devam eden Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirecek.

(Zonguldak/19.00/21.00)

2- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kovid-19 salgınının ikinci yıldönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Vuhan)