Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Aralık 2022
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girecek, yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 31.12.2022, 10:11
SİYASET
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girecek, yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik edecek.
(İstanbul/23.45)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademisi Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılını Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışanlarıyla beraber karşılayacak.
(İstanbul/23.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, çeşitli temaslarda bulunacak.
(Brazilya)
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