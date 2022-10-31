Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ekim 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı KODELİ Projesi Tanıtımı'na ve 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/11.00-15.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu Konferansı ve Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/09.30-16.00)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesinin Temel Hakların Korunmasındaki Rolü" konulu panele katılacak.

(Rize/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek "4. İlçe Müftüleri Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İpek Yolu Sosyal Tesisleri'nde "Şehir Buluşmaları Basın Toplantısı"na katılacak, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelecek, Erzincan Müzesi ile Yeni Kütüphane'de incelemelerde bulunacak.

(Erzincan/13.00-16.30)