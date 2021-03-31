Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mart 2021
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme yapılıyor.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre Merkezi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu konulu konferansa katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, Ankara Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.45)
2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yapacak.
(Ankara)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor