banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mart 2021

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme yapılıyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 31.03.2021, 09:12
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Mart 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Siyaset Akademisi Başkanlığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre Merkezi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu konulu konferansa katılacak. 

(Ankara/14.00) 

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, Ankara Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yapacak.

 (Ankara)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor

banner53
#31 Mart 2021 #Gündem
Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak