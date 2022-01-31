banner39

banner35

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ocak 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi dış ticaret ile 2021 yılına ilişkin 4. çeyrek ve yıllık turizm istatistiklerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 31.01.2022, 09:35
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ocak 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi dış ticaret ile 2021 yılına ilişkin 4. çeyrek ve yıllık turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Manama)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

banner53
#Gündem #31 ocak #TÜİK #dış ticaret #turizm
Yorumlar (0)
4
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?