Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ocak 2022
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi dış ticaret ile 2021 yılına ilişkin 4. çeyrek ve yıllık turizm istatistiklerini açıklayacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 31.01.2022, 09:35
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi dış ticaret ile 2021 yılına ilişkin 4. çeyrek ve yıllık turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Manama)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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