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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Temmuz 2022

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 31.07.2022, 09:14
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Temmuz 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek "Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.

(Ordu/10.30)

GÜNCEL

1- 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

#Gündem #31 temmuz #TEKNOFEST
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