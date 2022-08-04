Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ağustos 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak, Bağcılar Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Adıyaman/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kuala Lumpur)