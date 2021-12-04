Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Aralık 2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayiinden Küresel Stratejiler Konferansı'21'e iştirak edecek.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bazı programlara katılacak ve temaslarda bulunacak.
(Konya/10.00-17.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merzifon ve Suluova ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Amasya/13.00/14.20/16.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sapanca'da yapılacak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Sakarya/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayiinden Küresel Stratejiler Konferansı'21'e iştirak edecek.
(Antalya/09.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşacak.
(Ankara/10.30)
2- Türkiye Barolar Birliğinin iki gün sürecek 36. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.