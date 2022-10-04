Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ekim 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve YÖK Başkanı Erol Özvar, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MÜSİAD Genel Merkezi'nde Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"ne ilişkin Başkent Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

5- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Yalova/10.00/12.00/12.45/16.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni ile Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test Kalibrasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Altınova tersaneler bölgesinde inceleme yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yalova/10.00/12.00/14.00/16.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Trabzon/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, KVKK ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde CP Ankara Otel'de düzenlenecek "Birinci Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi ve Yunus Emre Enstitüsündeki sergileri ziyaret edecek, CSO Ada'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye-Japonya Dostluk Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/14.30-16.00/20.00)