Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Mart 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenecek ek protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenecek "2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokol İmza Töreni" ile tüm okullardaki eş zamanlı deprem tatbikatına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri "Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları" konulu açılış dersine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılı kadın istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahında olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

- Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

2- Rusya-Ukrayna savaşının görüşüleceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna, ABD, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreterinin de katılımıyla düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu beşinci gününde devam edecek.

- Konsey'de devam eden "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı tamamlanacak.

(Cenevre)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Kastamonu/13.02)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.