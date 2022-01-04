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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ocak 2022

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 04.01.2022, 09:10
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ocak 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri ile aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #4 ocak #TBMM #stokçuluk
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