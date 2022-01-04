Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ocak 2022
TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
SİYASET
1- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri ile aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.