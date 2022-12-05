Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenecek "Ankara Sofu Çalıştayı"nın açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"ne ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.00/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenecek "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.

(Ankara/15.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, çeşitli görüşmelerde bulunacak.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)" İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30)