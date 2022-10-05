Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Ekim 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.

(11.45/10.30)

- Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye için seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da "Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni"ne katılacak, Kristine Opolais - Murat Karahan Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/18.30/20.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol'ün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)