Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Ekim 2022
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye için seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
3- CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.00)
4- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.
(11.45/10.30)
- Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye için seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da "Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni"ne katılacak, Kristine Opolais - Murat Karahan Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/18.30/20.00)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol'ün imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)