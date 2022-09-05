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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Eylül 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 05.09.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Eylül 2022

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/20.30)

#Gündem #5 eylül #TÜİK #enflasyon
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