Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Eylül 2022
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 05.09.2022, 09:00
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/18.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/20.30)
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