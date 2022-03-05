Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Mart 2022
Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Güngören Millet Bahçesi şantiyesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi ziyaret edecek.
(İstanbul/11.00/12.30/13.30)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısına ve AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programına katılacak.
(İstanbul/17.00/17.30/19.30)
3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Bakü)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.