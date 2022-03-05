Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Güngören Millet Bahçesi şantiyesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüce'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.30/13.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısına ve AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programına katılacak.

(İstanbul/17.00/17.30/19.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bakü)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.