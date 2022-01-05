Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Ocak 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Halilurrahman Ortaokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlk/Ortaokulu, Şanlıurfa Fen Lisesi, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.45-16.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.30)

3- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulak Haberleşme AŞ'yi ziyaret edecek, ardından Ankara Eski Gar'a gelerek, İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Yük Treni'ni karşılama törenine katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00/13.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.