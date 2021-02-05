Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Şubat 2021

SİYASET

1- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinin İzmir il kongresine iştirak edecek.

(İzmir/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Tarım-Orman Sektör Toplantısı ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Kongresine iştirak edecek.

(Samsun/10.30/18.20)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde brifing alacak, köprünün "kedi yolu"nda yürüyecek.

(Çanakkale/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sona erecek.

(Cenevre)

2- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii'nde Cuma Namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Bursa/13.23)

2- Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.