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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ağustos 2022

İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 06.08.2022, 09:06
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ağustos 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Bilecik/11.20-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

#İsrail #Gazze #Gündem #6 Ağustos
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