Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ağustos 2022
İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 06.08.2022, 09:06
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.
(Bilecik/11.20-16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze)
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