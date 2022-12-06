Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı'na ve Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(TBMM/10.00/Ankara/12.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Crowne Plaza Otel'de düzenlenecek Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip edecek.

(Bakü)

4- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Geçmişten Geleceğe Çalıştay" programına katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin OSB otoyol bağlantısı açılış töreni ile il koordinasyon toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak.

(Mersin/11.00-16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.45)

2- Arnavutluk'ta, bölge liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı AB-Batı Balkanlar Zirvesi yapılacak.

(Tiran)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık konferans salonunda "Kutadgu Bilig'in Peşinde Bir Filozof: Vefatının Birinci Seneidevriyesinde Ş. Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)