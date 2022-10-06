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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2022

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüşecek. Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 06.10.2022, 09:04
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve Toprakkale Belediyesini ziyaret edecek, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına iştirak edecek.

(Osmaniye/11.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüşecek. Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Londra)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak.

(Lefkoşa)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi"nde açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" ile "15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı" açılış törenlerine, İTHİB 2021 Yılı İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak ederek.

(İstanbul/11.00/14.00/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AirShow İstanbul Fuarı'na ve Yeditepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

#Gündem #6 Ekim
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