Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve Toprakkale Belediyesini ziyaret edecek, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına iştirak edecek.

(Osmaniye/11.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüşecek. Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Londra)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak.

(Lefkoşa)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi"nde açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" ile "15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı" açılış törenlerine, İTHİB 2021 Yılı İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak ederek.

(İstanbul/11.00/14.00/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AirShow İstanbul Fuarı'na ve Yeditepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)