Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Eylül 2022
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 06.09.2022, 09:00
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" tanıtımına katılacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Karaçi)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/10.00)
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