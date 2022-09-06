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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Eylül 2022

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 06.09.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Eylül 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

#Gündem #6 Eylül #pakistan
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