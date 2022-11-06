Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Kasım 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sivil Toplum Örgütleri ile Değerlendirme Toplantısı'na, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na, İFAD Projesi Kapsamında Yöresel Ürün Pazar Yeri Temel Atma Töreni ve üreticilere makine ekipman dağıtımına katılacak.

(Adana/11.00-15.30)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim Sınavı 81 ilde yapılacak.

(Ankara/10.15)