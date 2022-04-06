Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Nisan 2022

SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlayacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

(Brüksel)

2- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.