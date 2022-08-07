Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Ağustos 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik ile Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katılacak Yanık, esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'na ziyarette bulunacak.

(Adana/14.00-19.10)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesince düzenlenen "17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni"ne ve AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda organize edilen "Lise Doğa Kampı"na iştirak edecek.

(Edirne/16.30/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Değerlendirme ve Tarım Sektör Temsilcileri toplantıları ile teşkilat buluşmasına katılacak.

(Aksaray/13.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)