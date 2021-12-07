Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Aralık 2021

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışına katılacak, ikili görüşmeler ve bazı temaslarda bulunacak.

(Antalya/10.00-12.30)

2 - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

3- Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Washington/Moskova)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.