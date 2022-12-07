Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Aralık 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında Üst Düzey Politika Forumu'na ve eğitim konulu farklı oturumlara katılacak, OECD ülkelerinin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Eşitlik ve Kapsayıcılık İçin Eğitim Ortaklıklarını Tekrar Tasarlama" temalı resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Paris)

2- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)