Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Kasım 2022

SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılacak.

(Mersin/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Dünya Turizm Fuarı'na katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov'la ayrı ayrı görüşecek.

(Londra)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılacak.

(Yozgat/14.00)