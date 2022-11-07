Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Kasım 2022
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
SİYASET
1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılacak.
(Mersin/09.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Dünya Turizm Fuarı'na katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov'la ayrı ayrı görüşecek.
(Londra)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılacak.
(Yozgat/14.00)