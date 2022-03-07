Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Mart 2022
Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Otel'de düzenlenecek "Yargı Teşkilatı Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Törenleri" ve "Bocce Turnuvası Şampiyonu Takıma Kupa Takdimi"ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Osmaniye/09.00-17.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/19.30)