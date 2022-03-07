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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Mart 2022

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 07.03.2022, 09:03
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Mart 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Otel'de düzenlenecek "Yargı Teşkilatı Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Törenleri" ve "Bocce Turnuvası Şampiyonu Takıma Kupa Takdimi"ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Osmaniye/09.00-17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30)

#Gündem #7 mart #rusya #Ukrayna #savaş
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