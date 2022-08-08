Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ağustos 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Roket Yarışması'na iştirak edecek.

(Aksaray/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ-İGA-THY Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 13. Büyükelçiler Konferansı başlıyor

- Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/10.30/16.00/17.30)