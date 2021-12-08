Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Aralık 2021
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentodan onay alacak.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Manisa/11.50-18.45)
2- TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
2- TÜİK, 2020 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentodan onay alacak.
(Berlin)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ve Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması ile Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi AŞ Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/14.00/16.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyu ile paylaşacak.
(Ankara/10.30)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.