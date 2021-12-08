Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Aralık 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Manisa/11.50-18.45)

2- TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, 2020 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentodan onay alacak.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ve Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması ile Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi AŞ Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00/16.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyu ile paylaşacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.